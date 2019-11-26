Комитет WADA рекомендовал запретить официальным лицам России посещать ОИ

Запретить российским официальным лицам посещать Олимпийские и Паралимпийские игры в течение четырех лет рекомендовал Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA). Об этом организация сообщила в понедельник, 25 ноября.

Комитет рекомендует запретить российским чиновникам и официальным представителям посещать в течение четырех лет Олимпийские (в том числе и юношеские) и Паралимпийские игры, а также крупные турниры, чемпионаты мира, которые проводят организации, подписавшие Всемирный антидопинговый кодекс.

В сообщении также говорится о рекомендованном запрете президенту, генеральному секретарю и членам исполкома Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России присутствовать на любых крупных турнирах в течение четырех лет.

Исполком WADA, на котором будет рассмотрена рекомендация, пройдет 9 декабря.

Ранее в понедельник WADA рекомендовало отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

20 сентября сообщалось, что Россию подозревают в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории.