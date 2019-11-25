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Суд вернул дело экс-жены Цеповяза в прокуратуру

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону вернул в прокуратуру уголовное дело Натальи Стришней, бывшей супруги члена кущевской банды Вячеслава Цеповяза. По словам ее адвоката Мурада Мусаева, решение принято в связи с нарушениями при составлении обвинительного заключения.

Ходатайство заявил гособвинитель в ходе судебного заседания, которое проходило в закрытом режиме 25 ноября. Сторона защиты ходатайство поддержала, сообщает «РИА Новости».

Также суд изменил меру наказания с заключения под стражу на домашний арест второму обвиняемому по делу — брату Стришней Ивану. Сама Стришняя также остается под домашним арестом.

6 ноября судебное заседание по делу экс-жены Цеповяза было отложено до 14 ноября из-за того, что обвиняемая впала в кому. Рядом с ней была найдена записка, в которой говорилось, что на нее оказывали давление и что ни она, ни ее брат Иван не виновны в том, что им вменяют. 13 ноября Стришнюю навестил в больнице ее адвокат, после чего сообщил, что его подзащитную переведут в клинику с психиатрическим профилем.

Стришней и ее брату предъявлены обвинения в вымогательстве на сумму около 70 млн рублей. Обвиняемая является директором предприятия «Слава Кубани», на ее имущество наложен арест в качестве обеспечительной меры.

Цеповяз осужден на 20 лет по делу об убийствах бандой Сергея Цапка. Преступная группировка орудовала в станице Кущевской в Краснодарском крае с 1998 по 2010 год. На ее счету 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Аметова.

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