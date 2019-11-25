Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей

Районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Елена Вяткина в понедельник, 25 ноября.

«Иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации удовлетворен», — сказала она.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

4 сентября Генпрокуратура РФ обратилась в суд с иском об изъятии в пользу государства имущества Маркелова на общую сумму 2,2 млрд рублей, покупку которого на законные доходы он не смог подтвердить. Речь шла о 120 объектах недвижимости, земельном участке, 16 автомобилях, 25 золотых слитках и здании торгового центра.

В июне 2018 года сообщалось об окончании следствия в отношении Маркелова, а также других фигурантов дела — его заместителя и экс-главы минсельхоза республики Ираиды Долгушевой, а также гендиректора коммерческой структуры Натальи Кожановой.

Следствие считает, что Маркелов получил от учредителя фабрики ОАО «Акашевская» Николая Криваша через доверенное лицо — Кожанову — взятку в размере более 235 млн рублей за покровительство и содействие при выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Также ему вменяется незаконное приобретение и хранение боеприпасов.

В свою очередь, экс-глава минсельхоза республики Ираида Долгушева предоставляла ложную информацию от ведомства республики в интересах Криваша, что позволило Маркелову получить взятку. Коммерсанта обвинили заочно, поскольку он скрылся и находится в розыске.

Против подозреваемых возбудили уголовное дело по нескольким статьям УК РФ, в том числе «получение взятки», «злоупотребление должностными полномочиями», «незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия», «посредничество во взяточничестве».

Маркелова задержали в апреле 2017 года, в том же месяце указом президента России Владимира Путина он был освобожден от занимаемой должности. Сейчас бывший чиновник находится в московском СИЗО «Лефортово».