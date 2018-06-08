Следствие по делу экс-главы Марий Эл Маркелова завершилось

Следственные действия по делу бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова о коррупции завершены. Об этом в пятницу, 8 июня, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, следствие также завершилось в отношении других фигурантов дела — заместителя Маркелова и экс-главы минсельхоза республики Ираиды Долгушевой, а также гендиректора коммерческой структуры Натальи Кожановой.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном владении оружием, а также в посредничестве при получении взятки.

По данным следствия, Маркелов получил от учредителя фабрики ОАО «Акашевская» Николая Криваша через доверенное лицо — Наталью Кожанову — взятку в размере более 235 млн рублей рублей за покровительство и содействие при выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Кроме того, ему вменяется незаконное приобретение и хранение боеприпасов.

В свою очередь Долгушева предоставляла ложную информацию от минсельхоза республики в интересах коммерсанта Криваша, что позволило Маркелову получить взятку. Кривашу обвинение предъявили заочно, поскольку он скрылся и находится в розыске.

Обвиняемые и их адвокаты приступили к процедуре ознакомления с материалами уголовного дела, затем оно будет направлено в суд.

В марте сообщалось, что против Маркелова возбудили новое уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». По данным следствия, он распорядился о неправомерном зачислении 6 млн рублей заработной платы сотрудникам администрации республики.

Маркелова задержали в апреле 2017 года, в том же месяце указом президента России Владимира Путина он был освобожден от занимаемой должности. Сейчас бывший чиновник находится в московском СИЗО «Лефортово».