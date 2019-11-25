Кубанские врачи пригласили девочку с большим родимым пятном на консультацию

Врачи из специализированной клиники лазерной фотодинамической терапии в Краснодаре пригласили на консультацию девочку из Курганской области, которую отказались крестить вместе с другими детьми из-за большого родимого пятна. По словам исполнительного директора клиники Андрея Алексуткина, после осмотра можно будет говорить о плане лечения.

Врачи смогут рассказать о перспективах лечения после сбора анамнеза и гистологического анализа, рассказал Алексуткин «РИА Новости».

Некоторые СМИ написали, что стоимость лечения составит 17 млн рублей. Это «какие-то заоблачные деньги», отметил он. По его словам, прогнозируемая сумма далека от этой. Кроме того, уважающие себя клиники не называют цену, не осмотрев пациента, подчеркнул он.

Дочь жительницы Курганской области Марии Хвостанцевой родилась с родимым пятном, которое занимает больше половины тела. По словам женщины, священник местной церкви отказался крестить девочку вместе с другими детьми, потому что считал, что это может быть заразным и «не все родители поймут». Семье предложили пройти обряд индивидуально за 4 тыс. рублей.

В местной епархии отметили, что такое поведение недопустимо, и отдельно подчеркнули, что священник не имел права требовать за обряд фиксированную цену, так как все пожертвования должны быть сугубо добровольными.

Ранее эта же клиника приняла на лечение семимесячную Луну Феннер из США. Девочка появилась на свет с родимым пятном почти на всё лицо. В остальном она здорова, но врачи опасались, что в будущем пятно может перерасти в меланому. Американские специалисты расходились во мнениях, нужно ли ждать, пока ребенок подрастет, или оперировать лазером сейчас. Краснодарские специалисты, узнав о ситуации, предложили более щадящий вариант лечения. В начале ноября мать девочки сообщила, что медицинские процедуры уже начались и ребенку предстоит еще несколько операций.