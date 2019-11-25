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Курганская епархия сочла недопустимым отказ крестить детей из-за родимого пятна

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Фото: Depositphotos
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Курганская епархия считает отказ священника крестить ребенка с большим родимым пятном вместе с остальными детьми недопустимым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Курганской митрополии Михаил Насонов в понедельник, 25 ноября.

«Если всё действительно происходило так, как описывает мама девочки: сначала отказали, потом предложили индивидуальное крещение, — то такое поведение священника недопустимо. И если бы мы знали, о ком идет речь, естественно, была бы проведена проверка и последовали соответствующие дисциплинарные меры», — цитирует Насонова ТАСС.

По словам Насонова, священник не имел права требовать за крещение деньги, поскольку все пожертвования являются добровольными. Он подчеркнул, что епархия донесет свою позицию до духовенства региона.

Он отметил, что если женщина обратиться в епархию, крещение будет проведено.

22 ноября сайт kp.ru писал о том, что священник одной из церквей Кургана отказался крестить девочку с большим родимым пятном. Оно занимает 80% тела ребенка и расположено на спине, животе и части головы ребенка. Свое решение священнослужитель мотивировал тем, что малышка может быть «заразной». Он предложил маме девочки индивидуальное крещение за 4 тыс. рублей, уточняет ТАСС.

При этом мать ребенка утверждает, что священник просил не придавать эту историю огласке в социальных сетях, поскольку это «не по-божески», пишет «Газета.ру».

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