Subaru отзовет в России почти 7,5 тыс. автомобилей

Компания Subaru отзывает с российского рынка 7442 автомобиля моделей Impreza, XV (G4, G5) и Forester (S5), проданных с 2017 года по настоящее время. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отмечается, что у отзываемых автомобилей выявлена ошибка в программном обеспечении блока управления двигателем, что может в некоторых случаях привести к короткому замыканию. Кроме того, в некоторых машинах, оснащенных определенными жгутами проводов и модулями зажигания, возможно перегорание предохранителей, что приводит к остановке двигателя.

Дилеры Subaru оповестят владельцев машин, попавших под отзыв о необходимости предоставить автомобили для перепрограммирования блока управления двигателем и проверке катушки зажигания. Все работы будут проведены бесплатно.

1 ноября сообщалось, что компания Mercedes-Benz объявила об отзыве с российского рынка 383 универсалов E-Class из-за возможного отсоединения расположенного на двери багажника спойлера.