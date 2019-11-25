Прямой эфир

Subaru отзовет в России почти 7,5 тыс. автомобилей

0
Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Subaru отзывает с российского рынка 7442 автомобиля моделей Impreza, XV (G4, G5) и Forester (S5), проданных с 2017 года по настоящее время. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отмечается, что у отзываемых автомобилей выявлена ошибка в программном обеспечении блока управления двигателем, что может в некоторых случаях привести к короткому замыканию. Кроме того, в некоторых машинах, оснащенных определенными жгутами проводов и модулями зажигания, возможно перегорание предохранителей, что приводит к остановке двигателя.

Дилеры Subaru оповестят владельцев машин, попавших под отзыв о необходимости предоставить автомобили для перепрограммирования блока управления двигателем и проверке катушки зажигания. Все работы будут проведены бесплатно.

1 ноября сообщалось, что компания Mercedes-Benz объявила об отзыве с российского рынка 383 универсалов E-Class из-за возможного отсоединения расположенного на двери багажника спойлера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Mercedes-Benz опубликовала изображения нового кроссовера GLA
В Tesla уточнили количество заказанных пикапов Cybertruck
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019