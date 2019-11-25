Прямой эфир

Mercedes-Benz опубликовала изображения нового кроссовера GLA

0
Фото: Mercedes-Benz
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Немецкая компания Mercedes-Benz распространила 25 ноября изображения модели GLA нового поколения.

По данным пресс-службы бренда, новинка будет на 100 мм выше нынешней модели и на 15 мм короче. При этом кузов автомобиля станет больше напоминать кроссовер, а не высокий хетчбэк. Также у машины появятся пластиковые защитные накладки по всему периметру кузова и короткие свесы.

Премиум с вопросами: как едет необычный немецкий седан
«Минтранс» протестировал новый Mercedes-Benz CLA

В основу Mercedes-Benz GLA нового поколения ляжет масштабируемая переднеприводная платформа MFA. Автомобиль получит основные внешние элементы от хетчбэка A-Class.

В салоне появится полностью цифровая приборная панель и мультимедийная система MBUX, которая способна распознавать голосовые команды и жесты.

В моторную гамму войдут 1,3-литровый бензиновый турбодвигатель, разработанный совместно с Renault, а также двухлитровый силовой агрегат. Дизельная гамма будет представлена агрегатами объемом 1,5 л. Также у кроссовера появятся модификации от AMG с мощными моторами.

Премьера Mercedes-Benz GLA нового поколения состоится 11 декабря.

21 ноября сообщалось, что компания Mercedes-Benz официально представила на автосалоне в Гуанчжоу (Китай) новый премиальный кроссовер Mercedes-Maybach GLS.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Tesla уточнили количество заказанных пикапов Cybertruck
Объявлены претенденты на звание «Европейский автомобиль года»
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019