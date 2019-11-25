Mercedes-Benz опубликовала изображения нового кроссовера GLA

Немецкая компания Mercedes-Benz распространила 25 ноября изображения модели GLA нового поколения.

По данным пресс-службы бренда, новинка будет на 100 мм выше нынешней модели и на 15 мм короче. При этом кузов автомобиля станет больше напоминать кроссовер, а не высокий хетчбэк. Также у машины появятся пластиковые защитные накладки по всему периметру кузова и короткие свесы.

В основу Mercedes-Benz GLA нового поколения ляжет масштабируемая переднеприводная платформа MFA. Автомобиль получит основные внешние элементы от хетчбэка A-Class.

В салоне появится полностью цифровая приборная панель и мультимедийная система MBUX, которая способна распознавать голосовые команды и жесты.

В моторную гамму войдут 1,3-литровый бензиновый турбодвигатель, разработанный совместно с Renault, а также двухлитровый силовой агрегат. Дизельная гамма будет представлена агрегатами объемом 1,5 л. Также у кроссовера появятся модификации от AMG с мощными моторами.

Премьера Mercedes-Benz GLA нового поколения состоится 11 декабря.

21 ноября сообщалось, что компания Mercedes-Benz официально представила на автосалоне в Гуанчжоу (Китай) новый премиальный кроссовер Mercedes-Maybach GLS.