В Москве ребенок выжил после падения из окна девятого этажа

В столичном районе Марьино ребенок выпал из окна девятого этажа. Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пятилетний мальчик выжил.

Инцидент произошел 25 ноября, ребенок выпал из окна 14-этажного дома, расположенного по адресу: улица Подольская, дом 27, корпус 1. Мальчик упал на козырек подъезда.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, где врачи диагностировали множественные переломы. Есть подозрение на перелом позвоночника, сообщает ТАСС.

Ранее в этот день в одной из московских школ девочка провалилась сквозь стеклянный пол. По данным СМИ, школьница от скуки решила попрыгать на полу из закаленного стекла, которое треснуло под ней. Ребенок получил ушибы и перелом руки.