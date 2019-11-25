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В Москве ребенок выжил после падения из окна девятого этажа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В столичном районе Марьино ребенок выпал из окна девятого этажа. Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пятилетний мальчик выжил.

Инцидент произошел 25 ноября, ребенок выпал из окна 14-этажного дома, расположенного по адресу: улица Подольская, дом 27, корпус 1. Мальчик упал на козырек подъезда.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, где врачи диагностировали множественные переломы. Есть подозрение на перелом позвоночника, сообщает ТАСС.

Ранее в этот день в одной из московских школ девочка провалилась сквозь стеклянный пол. По данным СМИ, школьница от скуки решила попрыгать на полу из закаленного стекла, которое треснуло под ней. Ребенок получил ушибы и перелом руки.

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