В Приморье начали проверку после видео с убирающим снег ребенком

Приморская полиция начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель УМВД по региону в понедельник, 25 ноября.

Видео распространилось в социальных сетях 24 ноября. На нем мальчик счищает лопатой снег с козырька учебного заведения. По предварительным данным, действие происходит в Уссурийске.

При этом видно, что на ребенке нет верхней одежды. Мальчика на покатом козырьке на высоте второго этажа из окна придерживает взрослый. Многие пользователи возмутились тем, что в холодную погоду ребенок не одет и подвергается опасности.

В УМВД заявили, что полиция изучает видеозапись. В школу уже направлены инспекторы по делам несовершеннолетних.

23 ноября сообщалось, что в Якутске организовали процессуальную проверку после сообщений о нападении уличной собаки на школьников. Ранее в СМИ появилась информация о том, что два ученика начальной школы стали жертвами нападения безнадзорного животного.