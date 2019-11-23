В Якутии бездомная собака напала на школьников

В Якутске организовали процессуальную проверку после сообщений о нападении уличной собаки на школьников. Об этом сообщается на сайте республиканского СУ СК РФ в субботу, 23 ноября.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что два ученика начальной школы стали жертвами нападения безнадзорного животного. Собака укусила одного ребенка за ногу и за руку. Чтобы спастись, детям пришлось взобраться на канат на детской площадке. Когда мальчики спустились, собака вновь напала на них. На помощь детям пришли случайные прохожие.

Руководство республиканского СУ СК РФ назначило процессуальную проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, которые занимаются отловом бездомных животных. По результатам будет принято процессуальное решение.

20 ноября стало известно, что в Якутске планируют усилить работу по отлову безнадзорных животных. В течение месяца к медикам с укусами собак обратились более 70 человек. В 16 случаях пострадали дети.