В Минтрансе увидели смысл в продлении трассы Москва–Казань до Кузбасса

Минтранс России в настоящее время не видит целесообразности в продлении автотрассы Москва–Казань до Владивостока, а считает перспективным ее продление до Кузбасса. Об этом заявил журналистам директор департамента государственной политики в области дорожного хозяйства министерства Григорий Волков, передает «РИА Новости» в понедельник, 25 ноября.

Ранее в понедельник глава «Автодора» Вячеслав Петушенко отметил, что в планах на 2030 год продление скоростной трассы до Екатеринбурга. Также он не исключал продления дороги до Владивостока.

Волков, отвечая на вопрос, рассматривается ли продление трассы до Владивостока, отметил, что для этого не хватает необходимой интенсивности, а на Дальнем Востоке есть свои проекты, которые рассматриваются отдельно.

«Вопрос интенсивности. Сейчас мы рассматриваем до Сибири. В перспективе хотим дойти до Кузбасса. После Урала Минтранс подготовит предложения о том, как ее продлять до Кузбасса», — заявил чиновник, отвечая на вопрос, возможно ли продление автодороги Москва–Казань и в каком направлении.

По его словам, решения о продлении трассы до Кузбасса будут приниматься после 2024 года. Волков отметил, что дорогу постараются сделать максимально быстро.

«Мы надеемся, что правильная организация работ позволит чуть раньше это всё дело закончить. То есть мы сегодня уже начинаем думать, что будем делать после планового периода», — сказал он.

20 ноября вице-премьер Максим Акимов сообщал, что строительство головного участка этой автотрассы — от Москвы до Владимира — начнется во втором полугодии 2020 года. Полностью новая дорога достроится к 2027 году.

Автодорога Москва–Казань протяженностью 794 км, которая получит номер М-12, объединит четыре крупнейшие агломерации — Московскую, Нижегородскую, Казанскую, Самарско-Тольяттинскую — и в два раза сократит время в пути между Москвой и Казанью.