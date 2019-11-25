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В «Автодоре» допустили продление трассы Москва–Казань до Владивостока

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Новая скоростная трасса Москва–Казань может быть продлена до Владивостока, заявил глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 25 ноября.

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«Мы бы хотели, чтобы она (трасса. — Ред.) дошла до Владивостока. Когда это будет? Пока в планах на 2030 год доехать до Екатеринбурга. Хотя уже через пару лет мы будем решать, куда пойдем дальше», — сказал он.

Петушенко отметил, что возможность продления скоростной трассы до Владивостока будет зависеть от социально-экономического развития страны. Он добавил, что в настоящий момент ведется работа над стратегией создания опорной сети скоростных автодорог до 2035 года.

Глава «Автодора» уточнил, что компания была образована с целью создания сети магистральных скоростных дорог «Север–юг» и «Запад–восток», однако направление «Север–юг» уже ограничено морями, и по нему дальнейших путей развития нет.

Строительство трассы Москва–Казань начнется в I квартале 2020 года, сообщил вице-премьер России Максим Акимов 20 ноября.

18 ноября пресс-служба миндортранса Татарстана сообщала, что участок скоростной автодороги Москва–Казань свяжет три федеральные трассы, что позволит перераспределить потоки автомобилей. Четырехполосный платный автобан предполагает транзитное движение в обход Казани по кратчайшему пути. Также запланировано строительство моста через Волгу.

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