Прямой эфир

В Salon прошел ужин в честь 3-летия клуба Taste Wine by Novikov

0
Фото: пресс-служба Novikov Group
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Этногастрономический ужин в шесть рук от именитых шеф-поваров прошел в ресторане Salon в честь третьего дня рождения винного клуба Taste Wine by Novikov. Гостям готовили Стефано Санто, Мауро Элли (1*Michelin) и Владимир Богожавец.

«Если повару есть что сказать, это будет видно»
Шеф-повар Ориоль Кастро — об авангардной кухне, полезной конкуренции и неожиданной России

Taste Wine by Novikov на протяжении трех лет популяризирует винную культуру в столице, организовывает этногастрономические вечера с лучшими виноделами мира, развивает интерес россиян к качественным винам и знакомит своих гостей с новыми трендами на рынке.

Гостями мероприятия стали артисты, блогеры, режиссеры. Ужин посетили, в частности, Олеся Судзиловская, Екатерина и Александр Стриженовы, Алла и Расим Акперовы, Анна Русска и многие другие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Отечественные вина выделят в меню ресторанов
Признанный лучшим в мире крымский курорт откроет ресторан в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019