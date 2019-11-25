В Salon прошел ужин в честь 3-летия клуба Taste Wine by Novikov

Этногастрономический ужин в шесть рук от именитых шеф-поваров прошел в ресторане Salon в честь третьего дня рождения винного клуба Taste Wine by Novikov. Гостям готовили Стефано Санто, Мауро Элли (1*Michelin) и Владимир Богожавец.

Taste Wine by Novikov на протяжении трех лет популяризирует винную культуру в столице, организовывает этногастрономические вечера с лучшими виноделами мира, развивает интерес россиян к качественным винам и знакомит своих гостей с новыми трендами на рынке.

Гостями мероприятия стали артисты, блогеры, режиссеры. Ужин посетили, в частности, Олеся Судзиловская, Екатерина и Александр Стриженовы, Алла и Расим Акперовы, Анна Русска и многие другие.