В Госдуме предлагают не наказывать за превышение самообороны

Гражданам необходимо предоставить возможность полной самообороны для защиты себя и своей семьи, посчитали в Госдуме. Поэтому ст. 37 УК РФ предлагают дополнить пунктом о том, что действия, направленные на защиту себя и семьи от насилия либо на защиту имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны. Такой законопроект намерен внести в ближайшее время лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский. В пример Жириновский привел законодательство США, где действует норма «Мой дом — моя крепость».