Кокляев назвал свою массу плюсом в бое с Емельяненко

Российский спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев назвал свою массу главным плюсом в предстоящем поединке с российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.

«Моя масса — мой плюс, это мой конек. У меня нет никакого коронного удара. Саша сказал, что мне будет тяжело? Да, будет. Но главное — дышать. Если я буду это делать, то буду хорошо видеть, а если буду хорошо видеть, то смогу хорошо ударить», — заявил Кокляев.

По его словам, многие «хейтеры» считают, что лишний вес будет мешать ему в ринге. В свою очередь Емельяненко заявил, что соперник — «массивный человек, но не боец».

Всего 29 ноября на московской «ВТБ Арене» сразятся восемь пар бойцов. Ранее сообщалось, что, помимо Емельяненко и Кокляева, на ринге встретятся Максим Новоселов и Алексей Гончаров, а также Эдгар Гукасян и танзаниец Кулва Бушири.

Это три основных боя турнира, которые будут показаны в прямом эфире телеканала.

Комментатором боя Емельяненко и Кокляева выступит депутат Госдумы и бывший профессиональный боксер Николай Валуев.

9 ноября Кокляев рассказал, что у него нет личной неприязни к Емельяненко, но имеется спортивная злость. С марта этого года спортсмены конфликтуют из-за записи Кокляева в соцсетях: комментируя спор Емельяненко с бойцом смешанных единоборств Сергеем Харитоновым, он заявил, что атлеты развеяли миф о «тупых качках».

Емельяненко в ответ записал видео, в котором призвал оппонента быть осторожнее и пригрозил явиться к пауэрлифтеру на тренировку. После перепалки в целом ряде постов спортсмены договорились провести реальный поединок.