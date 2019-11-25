Прямой эфир

Памятник еврейскому писателю Шолом-Алейхему осквернили в Киеве

0
Фото: facebook.com/Chief rabbi of Ukraine
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ночь на понедельник, 25 ноября, неизвестные изрисовали свастиками памятник писателю Шолому Рабиновичу (Шолом-Алейхем), установленный рядом с синагогой Бродского в центре Киева. Об этом главный раввин Украины Моше-Рувен Асман сообщил на странице в Facebook.

Память до Киева доведет: о победах Красной армии расскажут на Украине
Выставка Российского исторического общества, посвящённая 75-летию освобождения Европы от фашизма, собрала аншлаг в Болгарии

«Очередная провокация напротив нашей синагоги сегодня утром», — написал он, добавив фотографии оскверненной скульптуры.

В украинских правоохранительных органах происшествие пока не комментируют.

Рабинович, более известный по творческому псевдониму Шолом-Алейхем, родился в 1859 году в Полтавской губернии Российской империи, сообщает RNS. Он являлся крупнейшим представителем литературы на идише. Также Шолом-Алейхем писал на иврите и русском языке. По произведению писателя «Тивье-молочник» поставлен бродвейский мюзикл «Скрипач на крыше».

12 октября в украинском городе Умань мужчина нарисовал на стене, которая находится на территории компактного проживания брацлавских хасидов, граффити с изображением главы нацистской Германии Адольфа Гитлера, сообщает RT.

15 сентября директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил об осквернении памятника в поселке Богдановка Николаевской области на месте массового убийства евреев. Украинская полиция возбудила два уголовных дела по факту осквернения монумента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вандалы осквернили памятник евреям на юге Украины
Украинская полиция начала расследование осквернения памятника жертвам холокоста

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019