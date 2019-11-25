Памятник еврейскому писателю Шолом-Алейхему осквернили в Киеве

В ночь на понедельник, 25 ноября, неизвестные изрисовали свастиками памятник писателю Шолому Рабиновичу (Шолом-Алейхем), установленный рядом с синагогой Бродского в центре Киева. Об этом главный раввин Украины Моше-Рувен Асман сообщил на странице в Facebook.

«Очередная провокация напротив нашей синагоги сегодня утром», — написал он, добавив фотографии оскверненной скульптуры.

В украинских правоохранительных органах происшествие пока не комментируют.

Рабинович, более известный по творческому псевдониму Шолом-Алейхем, родился в 1859 году в Полтавской губернии Российской империи, сообщает RNS. Он являлся крупнейшим представителем литературы на идише. Также Шолом-Алейхем писал на иврите и русском языке. По произведению писателя «Тивье-молочник» поставлен бродвейский мюзикл «Скрипач на крыше».

12 октября в украинском городе Умань мужчина нарисовал на стене, которая находится на территории компактного проживания брацлавских хасидов, граффити с изображением главы нацистской Германии Адольфа Гитлера, сообщает RT.

15 сентября директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил об осквернении памятника в поселке Богдановка Николаевской области на месте массового убийства евреев. Украинская полиция возбудила два уголовных дела по факту осквернения монумента.