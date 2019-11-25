Названы сроки завершения испытаний Ту-95МС с модернизированным двигателем

Государственные совместные испытания стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-95МС с модернизированным двигателем завершатся в середине 2020 года. Об этом в понедельник, 25 ноября, рассказал генеральный директор «Туполева» Александр Конюхов.

В настоящее время, по его словам, в рамках испытаний самолета с двигателем НК-12МПМ выполнено около половины полетов. «Программа испытаний должна завершиться к лету 2020 года», — цитирует его «Интерфакс».

В августе стало известно, что первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М передадут на испытания в конце 2020 года. Сейчас проводится глубокая модернизация строевых Ту-160.

Тогда же сообщалось, что в 2020-м на госиспытания выйдут два глубоко модернизированных дальних бомбардировщика Ту-22М3М.

В начале августа американское издание National Interest составило список из пяти самых опасных и мощных военных самолетов России. При этом Ту-160 назвали «невероятно быстрым для стратегического бомбардировщика».