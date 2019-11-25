В Крыму призвали Украину придерживаться статуса Керченского пролива

Украине необходимо строго придерживаться статуса Керченского пролива и правил прохода. Об этом 25 ноября заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыме при президенте РФ Александр Молохов агентству «РИА Новости».

«Россия предпринимает все меры по предотвращению эскалации конфликта и не злоупотребляет своим правом контроля. Сегодня Керченский пролив — это территория, на которую распространяется исключительно суверенитет России, поэтому Украине стоит строго соблюдать его статус», — подчеркнул он.

Молохов отметил, что Азовское море и Керченский пролив на основании целого ряда российско-украинских соглашений являются «историческими внутренними водами» России и Украины. При этом в Керченском проливе не может быть абсолютной свободы судоходства, так как оно всегда связано с такими объективными ограничениями, как погода, сложный рельеф дна, соблюдение сложившейся очередности прохода кораблей или необходимость лоцманской проводки.

Ранее, 25 ноября Молохов сообщил о планах Крыма провести в 2020 году международный общественный трибунал по провокации, которую осенью 2018 года устроили украинские военные в Керченском проливе.18 ноября первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс напомнил условие прохождения кораблей Украины через Керченский пролив. Так, военные суда предварительно должны заблаговременно согласовывать переход с российской стороной.

Три корабля ВМС Украины — «Яны Капу», «Никополь» и «Бердянск» — вторглись в территориальные воды РФ в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, проигнорировав требования погранслужбы остановиться. В результате они были задержаны. В Москве случившееся назвали провокацией.

В отношении 24 украинских моряков было возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Они были арестованы и доставлены в Москву. В сентябре 2019 года их вернули на родину в рамках обмена удерживаемыми лицами.