Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тыс. рублей

Российские граждане хранят на банковских счетах в среднем по 200 тыс. рублей. Такие данные получены в ходе исследования «РИА Новости».

Лидером по размеру среднего вклада признали Москву (822 тыс. рублей). На втором месте оказался Санкт-Петербургом, чьи жители в среднем держат на депозитах 420,6 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров Магаданская область с показателем в 317,8 тыс. рублей.

Меньше всего средств на счетах у жителей Чечни (8,5 тыс. рублей) и Ингушетии (9,1 тыс. рублей), пишет «Газета.Ру».



Отмечается, что за девять месяцев 2019 года размер депозитов в российских банках вырос на 3,1% (891 млрд рублей), а за период с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года рост составил 9% (2,4 трлн рублей).

В сентябре «Известия» писали, что доля краткосрочных банковских вкладов россиян за год снизилась в полтора раза — с 50% до 30%. Центробанк объясняет эту тенденцию растущей доходностью долгосрочных сбережений.