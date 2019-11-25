Конгрессмен обвинил Украину во вмешательстве в американские выборы

Американский конгрессмен-республиканец Ли Зелдин заявил, что украинские официальные лица вмешивались в президентские выборы 2016 года в США и нанесли ущерб кампании Дональда Трампа. Об этом он сказал в воскресенье в эфире телеканала CNN.

Законодатель напомнил о существующих утверждениях о якобы российском вмешательстве в американские избирательные процессы.

«Кроме того, бесспорно, что были украинцы, которые вмешивались в выборы 2016 года», — отметил Зелдин.

По его словам, к этому был причастен бывший посол Украины в США Валерий Чалый. По словам конгрессмена, украинская сторона распространила информацию о наличии в списках так называемой черной бухгалтерии Партии регионов Пола Манафорта, который в течение нескольких месяцев в 2016 году возглавлял избирательный штаб Трампа. Зелдин отметил, что это «содействовало дискредитации» Манафорта.

Зелдин добавил, что Украина имеет отношение к появлению так называемого досье о якобы осуществлявшемся Москвой сборе компромата на Трампа до избрания его президентом. Американский лидер называл досье фальшивкой и примером «тотальной политической охоты на ведьм».

В марте 2019 года спецпрокурор Роберт Мюллер, руководивший расследованием так называемого дела о вмешательстве в президентские выборы «русских хакеров», сообщил в своем итоговом докладе, что у него недостаточно доказательств для определения того, участвовал ли Трамп или его помощники в сговоре с Россией.