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Росреестр вернул букву «ё» в названия почти 200 деревень

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Росреестр вернул букву «ё» в официальные названия почти 200 населенных пунктов Новгородской области, сообщает Gazeta.ru в воскресенье, 24 ноября, со ссылкой на заявление представителя ведомства.

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Изменения были внесены на основании закона «О государственном языке Российской Федерации» и рекомендаций Минобрнауки РФ.

Издание уточняет, что введенные изменения не отразятся на жителях Новгородской области и не повлияют на оформление сделок, связанных с недвижимостью.

«В случае разночтения наименования населенного пункта в паспортах [новгородцев] и в записях Единого государственного реестра государственные регистраторы будут самостоятельно запрашивать информацию из федеральной информационной адресной системы», — цитирует «Интерфакс» помощника руководителя регионального управления Росреестра Любовь Сараеву в пятницу, 22 ноября.

По ее словам, в новых справках, выписках и других документах будут содержаться верные названия населенных пунктов.

Сараева также добавила, что названия должны быть исправлены и в материалах картографии. Она напомнила, что в случае нарушения правил присвоения или употребления географических наименований в соответствии со ст. 19.10 КоАП предусмотрены санкции от 2 до 3 тыс. рублей.

Среди деревень и населенных пунктов Новгородской области, имевших в историческом наименовании букву «ё», были такие, как Ёгла, Ёгольник, Ёлкино, Ерёмина Гора.

3 сентября Федеральная кадастровая палата официально запустила сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). В пилотном режиме он заработал для объектов недвижимости 51 региона.

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