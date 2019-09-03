В России заработал онлайн-сервис выдачи сведений из ЕГРН

Федеральная кадастровая палата официально запустила сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 3 сентября. В пилотном режиме он заработал для объектов недвижимости 51 региона.

«Выписки из ЕГРН могут потребоваться гражданам при проведении различных сделок с недвижимостью. Например, когда необходимо проверить объект перед покупкой, уточнить собственников, проанализировать возможные ограничения и обременения», — сказал глава Федеральной кадастровой палаты (ФКП) Парвиз Тухтасунов.

Сейчас в соответствии с законодательством выдавать сведения об объектах недвижимости Федеральная кадастровая палата должна в течение трех суток. Сервис позволил сократить время выдачи до нескольких минут.

Электронные сведения имеют такую же юридическую силу, как и бумажный документ, добавили в ФКП.

Внутри сервиса, благодаря интеграции с интернет-эквайрингом банка, предусмотрена дистанционная оплата с минимальной комиссией.

Воспользоваться новым порталом смогут только обладатели подтвержденной учетной записи сайта «Госуслуги».

Ранее, c 13 августа, в России вступили в силу новые правила регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи (ЭП). Стало невозможно удаленно передать права на недвижимость физического лица по ЭП, заранее не уведомив об этом Росреестр.