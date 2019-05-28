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Разработан проект об ответственности за перепродажу сведений из ЕГРН

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Минэкономразвития при участии Росреестра разработало законопроект, который вводит административную ответственность за перепродажу сведений, содержащуюся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), говорится в пресс-релизе, оказавшемся в распоряжении «Известий». В настоящее время документ проходит процедуру межведомственного согласования.

Законопроект направлен на пресечение деятельности «сайтов-двойников». В настоящее время в интернете действует большое количество сайтов, идентичных официальному сайту Росреестра (rosreestr.ru. — Ред.), которые имеют схожее с его контентом наполнение.

Отмечается, что законопроект не нарушит принцип открытости госреестра и любое заинтересованное лицо сможет получать сведения ЕГРН.

Ранее в апреле сотрудники Федеральной кадастровой палаты перечислили правила, соблюдая которые можно безопасно купить дачу. Первое и главное правило — приобретение недвижимости только у собственника. Во-вторых, ближе к сделке стоит заказать выписку из ЕГРН об объекте недвижимости, чтобы убедиться в точности предоставленных продавцом сведений.

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