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Росреестр ликвидирует кадастровые комиссии оценки

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Глава Росреестра Виктория Абрамченко в интервью «Известиям» рассказала о планах службы по упрощению деятельности, связанной с кадастровой оценкой. По ее словам, в ведомстве недовольны существующей практикой, когда рыночная стоимость объектов определяется комиссией из чиновников и одного представителя профессионального сообщества.

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«Граждане часто жалуются: «У меня одна стоимость, а схожий земельный участок через дорогу имеет другую». Это бывает, потому что в ряде случаев не учитывается, например, наличие охранной зоны. Один сосед исправил стоимость через комиссию при Росреестре или через суд, второй этого не сделал. Мы предлагаем это устранить», — пояснила Абрамченко.

В Росреестре намерены отказаться от услуг комиссий и рассматривать обращения собственников в индивидуальном порядке. Для этого уже подготовлен проект закона, предусматривающий составление отдельных отчетов на жилые здания и садовые участки. Кроме того, в документе предложено пересматривать кадастровую стоимость объектов на всей территории России каждые четыре года.

По закону об оценочной деятельности стоимость объекта недвижимости можно оспорить в суде и комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости. Последние существуют при всех территориальных органах Росреестра. В них участвуют эксперты со стороны Управления службы и филиала Федеральной кадастровой палаты, а также представители местных органов власти и оценочного сообщества.

Подробнее — в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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