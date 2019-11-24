Эксперт оценил планы США ввести санкции против «Северного потока – 2»

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян оценил намерение конгресса США включить санкции против газопровода «Северный поток – 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год. По его словам, это является очередной «попыткой создать шум».

По словам эксперта, ограничительные меры надо было вводить на этапе строительства газопровода и выделения финансирование. Он отметил, что сейчас проект находится на стадии завершения и действия со стороны Вашингтона совершенно бессмысленны.

Мирзаян выразил уверенность в том, что данная статья будет одобрена конгрессменами, так как на санкции выделяются «колоссальные деньги, за которые стоит бороться».

«Ну, кому-то из американских военных повезет распилить этот бюджет. Но проект всё равно будет реализован», — заключил он в интервью RT.

23 ноября глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш рассказал изданию Defense News, что парламентарии намерены включить санкции против российского газопровода «Северный поток – 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год. По его мнению, эти ограничения убедят строительные фирмы прекратить работу над проектом, иначе они закроются. При этом он отметил, что в палате представителей и сенате еще не достигли окончательной договоренности по законопроекту в целом.

21 ноября вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что «Северный поток – 2» заработает в 2020 году. В каком месяце должен произойти запуск газопровода, он не уточнил. На данный момент работы завершены на 80%.

«Северный поток – 2» будет пролегать по дну Балтийского моря от России до Германии и обеспечит поставки газа в Европу. Против проекта выступают Прибалтика, Польша и Украина, которая боится потерять транзит российского газа, а также США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ.