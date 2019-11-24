Эксперт рассказал о саморазрушении украинской экономики

Украинская экономика похожа на человека, который страдает от нескольких болезней, и лечение одной из них вызывает ухудшение других. Об этом в статье для издания «Главред» заявил политический эксперт Андрей Головачев.

По его словам, ситуация в стране сильно запущена. В результате даже внешне правильное решение будет вызывать побочный отрицательный эффект. Он уверен, что на Украине отсутствует осознанная экономическая политика и есть лишь спорадический несвязный набор действий.

В пример эксперт привел то, что миллионы граждан из-за низких зарплат уезжают работать за границу. Правительство пытается остановить это и повышает минимальную оплату труда, которая сильно опережает рост производительности труда.

В результате предпринимателям приходится закрывать бизнес или сокращать число рабочих мест, что ведет к росту безработицы и продолжает способствовать отъезду граждан в другие страны.

23 ноября киевский предприниматель Александр Меламуд заявил, что массовый отъезд украинцев за границу «страшнее коррупции». По его словам, Украину покидают специалисты и активные люди.