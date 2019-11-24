Прямой эфир

Эксперт рассказал о саморазрушении украинской экономики

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинская экономика похожа на человека, который страдает от нескольких болезней, и лечение одной из них вызывает ухудшение других. Об этом в статье для издания «Главред» заявил политический эксперт Андрей Головачев.

«Паны относятся как к рабам»: украинцы рассказали о работе в Польше
Сколько получают гастарбайтеры из незалежной

По его словам, ситуация в стране сильно запущена. В результате даже внешне правильное решение будет вызывать побочный отрицательный эффект. Он уверен, что на Украине отсутствует осознанная экономическая политика и есть лишь спорадический несвязный набор действий.

В пример эксперт привел то, что миллионы граждан из-за низких зарплат уезжают работать за границу. Правительство пытается остановить это и повышает минимальную оплату труда, которая сильно опережает рост производительности труда.

В результате предпринимателям приходится закрывать бизнес или сокращать число рабочих мест, что ведет к росту безработицы и продолжает способствовать отъезду граждан в другие страны.

23 ноября киевский предприниматель Александр Меламуд заявил, что массовый отъезд украинцев за границу «страшнее коррупции». По его словам, Украину покидают специалисты и активные люди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Украине сократилась численность населения
Климкин спрогнозировал отток половины украинского населения

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019