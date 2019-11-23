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Акимов сообщил об интересе инвесторов в строительстве моста через Лену

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Проект строительства моста через реку Лену заинтересовал нескольких инвесторов, заявил в субботу, 23 ноября, в кулуарах съезда партии «Единая Россия» вице-премьер Максим Акимов.

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«Инвестор, скорее всего, будет определен в результате конкурсных процедур. Желающие есть. Я могу сказать, что это не одна какая-то группа компаний, а у нас есть несколько заявителей, которые активно интересуются проектом», — приводит его слова ТАСС.

Говоря о начале строительства, Акимов отметил, что после определения структуры финансирования проекта, а также источника по федеральному гранту будет объявлен тендер.

Ранее в этот же день министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что Росавтодор рассмотрел проект моста через Лену в Якутии и одобрил его. По словам Дитриха, как только Росавтодор отдаст проект, в Минтрансе оперативно его рассмотрят.

Строительство моста через Лену в районе Якутска является частью проекта национальной программы по развитию Дальнего Востока. Благодаря проекту в городе появится транспортно-логистический узел, где сойдутся три федеральных маршрута: железнодорожный, речной и авиационный, а также три региональные автодороги. Предполагается, что появление моста приведет к увеличению грузоперевозок в регионе в три раза.

По сообщениям СМИ, проезд по мосту будет бесплатным для легковых автомобилей. Все остальные транспортные средства должны будут платить от 1 тыс. до 4 тыс. рублей в зависимости от категории и года реализации проекта.

Ранее в понедельник стало известно, что президент России Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автодорожного моста через Лену.

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