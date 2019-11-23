Ученые превратили автомобильный двигатель проекта «Кортеж» в авиационный

Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ) завершил научно-исследовательскую работу «Адаптация» по превращению автомобильного двигателя «Кортежа» в авиационный. Об этом со ссылкой на пресс-службу института сообщило «РИА Новости».

Начальник отдела ЦИАМ, руководитель работы Лев Финкельберг рассказал, что была проведена оценка возможного использования двигателя, созданного по такой схеме, на двухдвигательном девятиместном и однодвигательном шестиместном самолетах.

Наиболее трудоемкой задачей стала адаптация под авиационные правила систем зажигания, управления, топливопитания. Инженеры решили ряд задач, которые связаны с конструктивными особенностями данных агрегатов и с трудностями их расположения на двигателе.

Особенно сложно было получить требуемые характеристики, так как автомобильный двигатель практически никогда не работает на авиационных режимах. В дальнейшем планируется продолжить исследования и провести испытания на экспериментальном летательном аппарате.

Российский проект «Кортеж» (рыночное название Aurus. — Ред.), в рамках которого разрабатываются российские автомобили люксового класса, был запущен в 2014 году. Производитель намерен создать на базе единой платформы серию машин: седан, лимузин, кабриолет, минивэн и внедорожник.

Первый автосалон Aurus открылся 23 августа в Москве. В шоуруме представлены седан Aurus Senat S600 и лимузин Aurus Senat Limousine. Как заявили представители компании во время открытия шоурума, стоимость модели Aurus Senat S600 в базовой комплектации составит 18 млн рублей.