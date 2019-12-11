Дорожная метка: ВАИ получила мобильные пункты техосмотра машин

Автомобили военных водителей теперь будут проверять на полигонах. Для этого инспекторы ВАИ получили мобильные пункты контроля. Теперь на них можно не только изучить всю документацию на машину с помощью электронных баз данных, но и провести комплексный техосмотр. Здесь же у шоферов можно взять анализы на алкогольное или наркотическое опьянение. Новая техника, по мнению экспертов, поможет поддерживать порядок на дорогах общего пользования.

Проверка на дорогах

Мобильные пункты разработаны для Военной автоинспекции (ВАИ). В первую очередь они нужны для того, чтобы длительное время контролировать дорожное движение в удаленных точках в мирное и военное время. «Стоп-посты» позволяют в полевых условиях полностью проверить автомобиль.

В комплектации пункта — специальные приборы для диагностики работы двигателя и различных систем машины, а также аппаратура для весового контроля и измерения количества СО2 в выхлопе автомобиля. Есть даже тестеры, проверяющие военных водителей на алкоголь и наркотики.

Оснащение такого поста позволяет вовремя обнаружить поломки любого грузового или легкового транспорта, стоящего на вооружении армии и флота, рассказали «Известиям» источники в Минобороны, полагает военный эксперт Олег Желтоножко.

— Это положительно скажется на боеспособности воинских подразделений, — считает эксперт. — Аппаратура поможет выявлять большинство неисправностей, которые раньше в полевых условиях нельзя было обнаружить. Это позволит вовремя принять меры, чтобы машина не подвела на марше.

Дополнительная проверка техники оправданна, заметил первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

— Особенно если есть сомнения в ее исправности, — отметил парламентарий. — В армии много боевой техники и крупногабаритных автомобилей, которые сами по себе довольно опасны на дорогах общего пользования. Не стоит забывать и про грузы, которые они перевозят, — среди них могут быть, например, боеприпасы или взрывчатка.

Первые такие пункты были развернуты во время учений «Нерушимое братство – 2019», в которых принимали участие более 3,5 тыс. военнослужащих Таджикистана, Киргизии, Белоруссии, Армении, Казахстана и России. «Стоп-посты» прошли проверку на одном из полигонов в Таджикистане. Военные инспекторы были обеспечены автотранспортом — автомобилями «УАЗ Патриот».

Контейнер с кондиционером

Посты представляют собой металлические контейнеры, оборудованные системами жизнеобеспечения, включая кондиционеры. В них созданы комфортные условия работы даже при температуре за бортом от минус 50 до плюс 60 градусов. Внутри они делятся на две зоны — жилую и рабочую — для хранения аппаратуры. В бытовом отсеке есть койки, чтобы свободная смена могла выспаться.

Транспортировать контейнеры можно автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом, в том числе и на внешней подвеске военно-транспортных вертолетов Ми-8 или Ми-26.

Полномочия ВАИ распространяются на водителей, управляющих автомашинами и спецтехникой Минобороны РФ, Росгвардии, МЧС, инженерных или строительных структур, имеющих отношение к оборонному ведомству. У инспекторов есть практически такие же полномочия, как у ГИБДД по отношению к гражданским водителям.

В частности, они могут осуществлять надзор за дорожным движением, в том числе с использованием техсредств: радаров, видео- и фотоаппаратуры для фиксации нарушений. Камеры устанавливаются в местах скопления военной техники и при движении автоколонн по дорогам общего пользования.

Сотрудники ВАИ могут возбуждать дела об административных правонарушениях — назначать штрафы и составлять протоколы на месте нарушения. А также задерживать водителя при подозрении, что тот находится в розыске или уклоняется от уголовного наказания.

Против злостных нарушителей может применяться физическая сила, специальные средства и штатное оружие. К спецсредствам относят дубинки, газ, наручники, электро- и светошокеры и т.д. В арсенале инспекторов есть также шипы, ленты типа «Еж» или «Гарпун» — их можно использовать для принудительной остановки транспорта. Наконец, разрешено воспользоваться «подручными средствами связывания» — например, армейским ремнем.

Огнестрельное оружие сотрудники ВАИ могут использовать в случаях, описанных в уставе военной полиции ВС РФ. Например, для остановки транспортного средства, водитель которого не подчиняется, разрешено применять табельные пистолеты или автоматы. Перехват нарушителя должен осуществляться «путем повреждения» автомобиля. При подозрении, что водитель вооружен и может оказать сопротивление, инспектору рекомендуется запросить силовую поддержку — армейскую группу быстрого реагирования.