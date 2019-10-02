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Неизвестный открыл стрельбу в баварском Абенсберге

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Фото: Twitter.com
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На одной из улиц баварского Абенсберга (Германия) неизвестный убил человека и ранил еще одного. Стрельба произошла недалеко от супермаркета. Об этом 2 октября сообщает Mittelbayerischen, ссылаясь на данные полицейской службы.

Первое сообщение о стрельбе поступило примерно в 18:10. Обстоятельства инцидента на данный момент неизвестны. По данным газеты, был убит человек на парковке перед супермаркетом. В 18:30 поступило второе сообщение о стрельбе, в результате которой один человек был ранен. Как пишет издание Focus Online, полицейские предполагают, что эти два инцидента связаны между собой.

Отмечается, что подозреваемый скрылся на автомобиле. В данный момент проводится операция по задержанию стрелка, в его поисках задействован вертолет.

21 сентября два человека погибли в результате стрельбы в американском баре.

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