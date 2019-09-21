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Два человека погибли в результате стрельбы в американском баре

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Фото: Depositphotos
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В американском штате Южная Каролина неизвестные расстреляли посетителей бара. В результате инцидента два человека погибли, восемь попали в больницу, сообщает в субботу, 21 сентября, NBC News.

Сообщается, что четырем пострадавшим оказали помощь на месте, еще четверых бортами санитарной авиации доставили в медицинские учреждения.

Об убитых известно лишь, что это взрослые мужчины. Что касается нападавших, установить их личности и задержать их пока не удалось. Как сообщили в офисе шерифа округа Ланкастер, сейчас правоохранители опрашивают очевидцев инцидента. В заведении Old Skool Sports Bar & Grill во время стрельбы было много посетителей. Сообщается, что злоумышленники вели стрельбу как в самом баре, так и на улице около него.

20 сентября неизвестный открыл стрельбу на северо-востоке Вашингтона. В результате его действий один человек погиб, шестеро пострадали.

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