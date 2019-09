Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне

Один человек погиб, шесть пострадали в результате стрельбы на северо-востоке Вашингтона, сообщает ABC.

На месте происшествия работают полицейские и медики. Обстоятельства случившегося уточняются. По словам очевидцев, выстрелы были похожи на автоматную очередь.

Seeing multiple reports of a shooting in the Columbia Heights area of Washington, DC with at least four people shot, possibly up to 6. Various tweets from possible witnesses describing what sounded like "automatic" gunfire. Video from the scene here: https://t.co/jsjgnUOWPX