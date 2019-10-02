Парк «Беличий Остров» открылся в Петрозаводске после благоустройства

В Петрозаводске в рамках проекта «Комфортная городская среда» благоустроили парк «Беличий Остров». Торжественная церемония открытия состоялась 28 сентября.

В парке отремонтировали пешеходные дорожки, дренажную систему, создали новые маршруты и устроили тротуар вдоль Питкярантской улицы. Для детей здесь установили оригинальное оборудование, пишет ИА «Карелinform».

На территории «Беличьего Острова» также разместили деревянные кормушки для белок. Была модернизирована система наружного освещения.

В церемонии открытия приняла участие мэр Петрозаводска Ирина Мирошник. Она вручила благодарственные письма подрядчикам и представителям инициативной группы граждан.