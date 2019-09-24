Благоустройство в парках Ульяновска пришло к завершающему этапу

Финал всех работ по благоустройству ульяновских парков ожидается в октябре. В мэрии обсудили достигнутые на данный момент результаты. В 2019 году по программе «Формирование комфортной городской среды» в Ульяновске обновляют 11 общественных пространств.

По некоторым объектам удалось сэкономить средства, поэтому там организовали дополнительные мероприятия. В частности, на эспланаде по улице Промышленная заасфальтировали прогулочные дорожки, провели освещение, а на оставшиеся деньги установят ограждение для спортивной площадки. В сквере на Московском шоссе, 100 сделают новое футбольное поле с резиновым покрытием. Работы на Промышленной и Московском шоссе должны быть завершены до 15 октября, пишет 1ul.ru.

В парке «Дружбы народов» в связи с ремонтом Ленинского мемориала работы ведутся в нижней части. До конца октября рабочие приведут в порядок дорогу по спуску Пролетарскому и смонтируют систему видеонаблюдения.