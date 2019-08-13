Проверка благоустройства дворов стартовала в Ульяновской области

В Ульяновской области с 12 по 18 августа пройдут мероприятия, посвященные реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Старт тематической неделе дал глава региона Сергей Морозов на аппаратном совещании 12 августа.

В течение недели в городах и поселках области будут проходить проверки благоустройства дворов и общественных территорий, работа на которых велась в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом пишет 1ulru.

Также состоится вручение сертификатов по региональной программе «Губернаторская ипотека» и ключей по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Впервые соберется возрожденный градостроительный совет города Ульяновск.

Ульяновская область подписала соглашение с Минстроем РФ о стимулировании и увеличении объемов строительства от 1 млн кв. м в 2019 году до 1,4 млн кв. м в 2024 году. В регионе был утвержден областной проект «Жилье».