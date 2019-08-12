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Новые автобусы выйдут на маршруты в Ульяновске

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В Ульяновске продолжается реализация договора мэрии с перевозчиками по обновлению общественного транспорта. В начале августа одна из компаний купила 30 автобусов «Газель», а также один Mercedes.

В течение недели планируется выпустить их на линии, пишет 1ul.ru. «Газели» оснащены комфортными сиденьями для пассажиров, выдвижной подножкой, а также обладают улучшенной задней подвеской, обеспечивающей плавность хода. Их планируется поставить на маршруты № 22, 78, 82, 5, 67 и 68.

На минувшей неделе в Москве электробусы вышли на 12-й автобусный маршрут. Речь идет о рейсе № 56 от улицы Базовской до площади Тверская Застава, связывающем Дмитровский район с Белорусским вокзалом. Сейчас в столице свыше 170 таких транспортных средств перевозят больше 80 тыс. пассажиров ежедневно.

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