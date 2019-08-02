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Больше 30 км выделенных полос обустроят на дорогах Москвы в 2019 году

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Фото: Официальный портал мэра Москвы/mos.ru
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На 15 участках московских дорог до конца 2019 года появится 34 км новых выделенных полос. Об этом 2 августа сообщается на сайте столичной мэрии.

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В ведомстве уточнили, что всего до конца года в Москве будут действовать 369 км выделенных полос. По ним будет ходить транспорт, следующий по 147 городским и пригородным маршрутам. Ежедневно этим направлением пользуются порядка 300 тыс. пассажиров. По словам заммэра города Максима Ликсутова, выделенные полосы помогают ускорить движение электробусов, автобусов и троллейбусов, а это, в свою очередь, экономит пассажирам время на дорогу и помогает точнее спланировать свои поездки, пишет «Москва 24».

Заммэра уточнил, что 11 участков, где появятся выделенные полосы, являются короткими, длина каждого из них не превышает 1 км. Кроме того, выделенная полоса появится на Волгоградском проспекте на участке от МКАД до съезда на Волжский бульвар в сторону центра и от площади Крестьянская Застава до ТТК в сторону области. Общая длина выделенок на Волгоградском проспекте составит около 8 км.

Кроме того, отмечает РИАМО, выделенные полосы появятся на Минской, Краснодарской, Новослободской, Яузской, Самотечной, Марксистской улицах, на Ленинградском и Калужском шоссе, Головинской эстакаде, на улице Маршала Шестопалова, Красного Маяка, в Орликовом переулке, Проектируемом проезде № 5108, улице Александры Монаховой.

1 августа сообщалось, что в Москве появятся два новых ночных автобусных маршрута.

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