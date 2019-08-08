Проезд в ростовских автобусах подорожает с 10 августа

Точную дату подорожания проезда в автобусах объявила администрация Ростова-на-Дону.

Цены на билеты изменятся с 10 августа, с этого дня одна поездка будет стоить 26 рублей при наличном расчете и 23 рубля — при безналичном.

Стоимость проезда в трамваях и троллейбусах останется прежней (17 рублей). Власти Ростова объяснили повышение стоимости проезда в автобусах возросшими затратами транспортных компаний из-за роста цен на бензин, обновления подвижного состава и подорожания запчастей, пишет RostovGazeta.

Напомним, повышение цен на билеты в общественном транспорте в Воронеже может произойти в середине осени, сообщил руководитель областного управления по государственному регулированию тарифов Евгений Бажанов. Перевозчики представили документы, власти запросили дополнительную информацию — обоснование затрат.