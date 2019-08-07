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Музей трудовой славы создадут в Ульяновске

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В Ульяновске продолжается ремонт здания Дома культуры УАЗ, на базе которого создадут Музей трудовой славы. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов проверил ход работ в среду, 7 августа, сообщает пресс-служба правительства региона.

По его словам, на базе Дома культуры планируется создать Музей трудовой славы с автомобильным парком. Новый объект позволит сформировать целостное представление о развитии промышленности региона от времен Великой Отечественной до современности, пишет 1ul.ru.

Музей трудовой славы станет ядром инновационного культурного центра «Патриот». В единый комплекс войдут детско-юношеский технопарк, школа волонтеров, школа молодых лидеров, медиауниверситет для журналистов, телеведущих и блогеров, академия дизайна, семейная творческая мастерская и клуб общения для людей почтенного возраста.

Губернатор отметил, что после реконструкции ДК станет дворцом культуры и техники, центром культурной жизни микрорайона. Открытие запланировано на 2020 год.

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