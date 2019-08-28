Погибшие ели заменят на новые на эспланаде в Ульяновске

В Ульяновске на эспланаде между Соборной площадью и площадью Ленина высадят 24 новые ели. Ими заменят умершие деревья.

По словам директора городского центра по благоустройству и озеленению Геннадия Моргунова, которые приводит 1ul.ru, работы запланированы на осень.

В ноябре старые ели планируется убрать и высадить столько же голубых колючих елей. Каждое дерево будет высотой около 5 м и возрастом не менее 18 лет.

20 августа сообщалось об открытии в Ульяновске арт-пространства «Завалинка» у историко-художественного музея-заповедника «Прислониха — родина А.А. Пластова». Проект победил во всероссийском конкурсе «Культурная мозаика малых городов и сел».