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Конкурс романсов впервые пройдет в Ульяновской области

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Конкурс романсов в первый раз организовали в Ульяновской области. Он пройдет 24 августа в рамках фестиваля «Праздник в усадьбе Ивашевых» в селе Ундоры.

На территории местного парка развернутся творческие мастерские, контактный зоопарк, интерактивные площадки, передает 1ul.ru. На концерте выступят коллективы из Республики Татарстан, Ульяновска, а также Сурского, Майнского, Цильнинского, Тереньгульского районов.

Село Ундоры расположено в 40 км севернее от Ульяновска, на правом берегу Куйбышевского водохранилища. Знаменито оно прежде всего своими минеральными источниками, которые содержат до 20 полезных микроэлементов.

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