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Арт-пространство торжественно откроют в Ульяновской области

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В Ульяновской области официально откроют арт-пространство «Завалинка». Жителей региона ожидают мастер-классы по работе с глиной.

Арт-пространство историко-художественного музея-заповедника «Прислониха – родина А.А. Пластова» победило во всероссийском конкурсе «Культурная мозаика малых городов и сел». Работа пространства началась в июне. Для жителей Ульяновской области еженедельно проводят мастер-классы по работе с глиной. 24 августа состоится торжественное открытие «Завалинки», сообщает 1ul.ru.

Гостей праздника, помимо мастер-классов, ожидает концерт творческого коллектива села Прислониха, а также встреча с заслуженным деятелем культуры Республики Татарстан Иреком Нуртдиновым.

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