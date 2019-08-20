Арт-пространство торжественно откроют в Ульяновской области

В Ульяновской области официально откроют арт-пространство «Завалинка». Жителей региона ожидают мастер-классы по работе с глиной.

Арт-пространство историко-художественного музея-заповедника «Прислониха – родина А.А. Пластова» победило во всероссийском конкурсе «Культурная мозаика малых городов и сел». Работа пространства началась в июне. Для жителей Ульяновской области еженедельно проводят мастер-классы по работе с глиной. 24 августа состоится торжественное открытие «Завалинки», сообщает 1ul.ru.

Гостей праздника, помимо мастер-классов, ожидает концерт творческого коллектива села Прислониха, а также встреча с заслуженным деятелем культуры Республики Татарстан Иреком Нуртдиновым.