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Речные круизы продолжительностью 1,5 часа отменили в Ульяновске

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В Ульяновске отменили речные прогулки продолжительностью 1,5 часа. Изменения вступили в силу с 12 августа и продлятся до завершения навигации, то есть до 30 сентября 2019 года.

Пока в расписании остались лишь рейсы, которые по времени занимают 1 час. Самый поздний рейс, начинающийся в 19-00, действует до 15 сентября, в Красный Яр теплоходы будут ходить до 18 сентября, сообщает 1ul.ru со ссылкой на речной порт.

В администрации также напомнили, что в этом году в целях развития внутреннего туризма запустили 12-местный теплоход «Аргонавт». Он совершает рейсы по индивидуальным маршрутам. На нем также организуют путешествия на острова Куйбышевского водохранилища, в том числе на Пальцинский остров.

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