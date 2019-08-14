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Новый церковный престол освятили в Ульяновской области

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Митрополит Анастасий освятил новый престол храма Святой Живоначальной Троицы в Ульяновской области. Мирянам, которые трудились над благоустройством церкви, вручили архиерейские грамоты.

Храм построен в селе Троицком. Митрополит Анастасий во время визита возглавил служение божественной литургии и освятил церковный престол. Кроме того, владыка вручил архиерейские грамоты местным жителям, которые трудились над благоустройством и украшением храмового комплекса, а также освятил помещения новой воскресной школы. Об этом сообщает 1ul.ru.

Ранее сообщалось, что митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий осмотрел Спасский кафедральный собор, который строится в Пензе.

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