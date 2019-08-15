Чемпионат мира по стрельбе из арбалета проходит в Ульяновске

В Ульяновске стартовал ХХ чемпионат мира по стрельбе из арбалета. Торжественная церемония открытия соревнований прошла на Соборной площади.

На турнир приехало более 350 спортсменов из 35 стран мира, в том числе лучшие стрелки мирового рейтинга IAU из Германии, Франции, Венгрии, Хорватии, Чехии. Выявлять победителей будут сразу в двух дивизионах: по матчевому арбалету (дивизион «Матч») и по полевому (дивизион «Филд»), передает 1ul.ru.

Мировые первенства проводятся начиная с 1979 года Международным арбалетным союзом. В период между Чемпионатами мира проходят чемпионаты и кубки континентов отдельно для каждой дисциплины. Международный союз (IAU) включает в себя 54 национальные ассоциации.