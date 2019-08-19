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Взносы на капремонт в Ульяновской области превысили стопроцентный показатель

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В Ульяновской области впервые собираемость взносов на капитальный ремонт превысила стопроцентный показатель. Это стало возможным благодаря деятельности по взысканию долгов с неплательщиков.

В 2019 году было подано в три раза больше исков юридическим лицам. Регоператор впервые подал в суд на муниципалитеты – шесть исков на общую сумму 86,7 млн рублей. Жителям было подано претензий на 23 млн рублей, сообщает 1ul.ru.

По краткосрочному плану этого года в 288 многоквартирных домах в регионе выполнят 537 видов работ. На эти целя направят 570,9 млн рублей.

8 августа губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил усилить контроль за качеством капитального ремонта. Он предложил увеличить количество проверок и проводить их, не дожидаясь сообщений жителей.

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