Взносы на капремонт в Ульяновской области превысили стопроцентный показатель

В Ульяновской области впервые собираемость взносов на капитальный ремонт превысила стопроцентный показатель. Это стало возможным благодаря деятельности по взысканию долгов с неплательщиков.

В 2019 году было подано в три раза больше исков юридическим лицам. Регоператор впервые подал в суд на муниципалитеты – шесть исков на общую сумму 86,7 млн рублей. Жителям было подано претензий на 23 млн рублей, сообщает 1ul.ru.

По краткосрочному плану этого года в 288 многоквартирных домах в регионе выполнят 537 видов работ. На эти целя направят 570,9 млн рублей.

8 августа губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил усилить контроль за качеством капитального ремонта. Он предложил увеличить количество проверок и проводить их, не дожидаясь сообщений жителей.