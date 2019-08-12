Градостроительный совет возродили в Ульяновске

С 12 по 18 августа в городах и поселках Ульяновской области пройдут мероприятия, посвященные национальному проекту «Жилье и городская среда». Начало тематической недели объявил губернатор Сергей Морозов.

В регионе проинспектируют благоустройство дворов и общественных территорий по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», вручат сертификаты по «Губернаторской ипотеке» и ключи переселенцам из ветхого и аварийного жилья. Состоится первое заседание возрожденного Градостроительного совета Ульяновска, пишет 1ul.ru. Особое внимание уделят вопросам строительства. По словам Сергея Морозова, будут проведены проверки проблемных домов и встречи с собственниками квартир.

В первом полугодии 2019 года в Ульяновске ввели в эксплуатацию на 12,5% больше жилья, чем было запланировано. Показатель важен для последующего получения субсидий из федерального бюджета. На территории Заволжского района завершено строительство на проспектах Врача Сурова, Туполева и Ливанова. В Железнодорожном районе реализованы проекты по улицам Свободы и Вокзальной.