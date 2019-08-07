Глава Омской области поручил включить в план благоустройства малые города

В Омской области в 2019 году на формирование комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» потратят 720 млн рублей. Глава региона Александр Бурков обсудил проекты с главой министерства энергетики и ЖКХ Вадимом Марыгиным и поручил включить в план села и малые города.

По словам Марыгина, в программе участвуют Омск и 25 муниципалитетов. Областной центр получит 305 млн рублей на общественные пространства и 50 млн рублей на благоустройство дворов. Почти все контракты на проведение работ заключены. Последний, по реконструкции стелы на Бульваре Победы, будет заключен 12 августа, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Губернатор отметил, что главы многих муниципалитетов направляют средства на районный центр, однако остаются еще много сел и деревень. Министр, в свою очередь, пообещал учесть это при распределении средств на следующий год и заявил, что ведомство начинает отрабатывать указание по участию малых городов в программе.

По итогам встречи глава региона поручил включить в программу города Тюкалинск, Тару, Называевск. К подготовке проектов будут привлечены архитекторы из Омска.