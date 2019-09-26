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Благоустройство скверов завершается в Твери

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По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в Твери проводятся работы по благоустройству четырех общественных пространств. Основные мероприятия на объектах выполнены. В сквере у памятника князю Михаилу Ярославичу вскоре установят новый гранитный бордюрный камень, заменят покрытие на гранитное, установят малые архитектурные формы, переоборудуют систему освещения.

На площади у стелы «Город воинской славы» завершен монтаж насосной станции фонтанов и прокладка линии электропередачи, ведется подготовка основания под укладку гранитной брусчатки, пишут Тверские ведомости. В сквере в поселке Химинститута началось устройство дорожек. В сквере на улице Можайского выполняются монтажные работы по устройству тротуаров и установке бордюрного камня.

По проекту «Умный город» будет смонтирована система интеллектуального освещения и видеонаблюдения на аллее Славы и бульваре Цанова, сообщили в администрации Твери.

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